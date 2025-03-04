Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников над регионами РФ за ночь

В ночь на 4 марта силы противовоздушной обороны перехватили над шестью регионами РФ 18 дронов ВСУ. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

На протяжении ночи на 4 марта украинская армия предприняла ряд попыток нанести террористические удары по объектам на российской территории. Дежурные средства ПВО сорвали вражеские атаки.

«Перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Самарской области», — указали в военном ведомстве.

Над Астраханской, Белгородской и Курской областями было нейтрализовано по одному беспилотнику.

Ранее сообщалось, что после налета украинских дронов в Ростовской области вспыхнул нефтепровод. На место сразу же выдвинулись представители экстренных служб, персонал был эвакуирован. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.