Силы ПВО уничтожили 184 украинских дрона за одну ночь

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ночь с 6 на 7 октября перехватили более сотни украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.

Так, в период с 23:00 мск и 6 октября до 07:00 мск 7 октября дежурными средствами ПВО было уничтожено 184 украинских дронов.

Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовали над территорией Курской области — 62 единицы, а также над Белгородской областью — 31 беспилотник.

Значительное число аппаратов перехвачено над Нижегородской областью (30 единиц) и Воронежской областью (18 единиц).

Над акваторией Черного моря уничтожено 13 летательных аппаратов. Над территорией Московского региона сбито два беспилотника, один из которых осуществлял полет в направлении Москвы.

Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы, чрезвычайных ситуаций и разрушений не допущено.

Ранее сообщалось, что под Тюменью прямо на промышленном предприятии обезвредили украинские дроны.