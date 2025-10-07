Силы ПВО уничтожили 184 украинских дрона за одну ночь
Минобороны РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 184 украинских БПЛА
Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ночь с 6 на 7 октября перехватили более сотни украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
Так, в период с 23:00 мск и 6 октября до 07:00 мск 7 октября дежурными средствами ПВО было уничтожено 184 украинских дронов.
Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовали над территорией Курской области — 62 единицы, а также над Белгородской областью — 31 беспилотник.
Значительное число аппаратов перехвачено над Нижегородской областью (30 единиц) и Воронежской областью (18 единиц).
Над акваторией Черного моря уничтожено 13 летательных аппаратов. Над территорией Московского региона сбито два беспилотника, один из которых осуществлял полет в направлении Москвы.
Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы, чрезвычайных ситуаций и разрушений не допущено.
Ранее сообщалось, что под Тюменью прямо на промышленном предприятии обезвредили украинские дроны.