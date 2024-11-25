Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России

В минувшую ночь при попытке солдат ВСУ осуществить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории России средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 23 украинских дронов, сообщило Министерство обороны РФ.

В воздушном пространстве Калужской области было сбито восемь БПЛА, в Курской области — семь, в Брянской — пять, а в Белгородской области — три.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали дом в селе Отрадное Белгородской области. В результате этой террористической атаки один дом полностью сгорел.