После атаки БПЛА в Белгородской области сгорел дом

Украинские беспилотники атаковали дом в селе Отрадное Белгородской области. В результате этой террористической атаки один дом полностью сгорел, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

Стало известно, что частный дом располагался в селе Отрадное, которое было атаковано тремя украинскими беспилотниками. Жилой дом в результате атаки загорелся, огонь полностью уничтожил здание. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Поврежден оказался и другой частный дом – там выбило окна и посекло фасад.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили об обнаружении и ликвидации нескольких вражеских беспилотников в небе над Белгородской и Курской областями.