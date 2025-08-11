Силы ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА над территорией России, включая Подмосковье
[flickr.com]
Ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, над российской территорией уничтожили 32 воздушные цели.
Основной удар пришелся на приграничные регионы. Над Белгородской областью сбили семь БПЛА, по пять — над Брянской и Калужской областями.
Четыре беспилотника были уничтожены при подходе к Крыму. Московский регион, несмотря на удаленность от границы, также оказался под прицелом — здесь перехватили два дрона. Столько же воздушных целей уничтожили над Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областями. Один БПЛА сбит в Тульской области.
Эксперты отмечают, что тактика ВСУ, включающая попытки атаковать различные регионы РФ, преследует несколько целей. Во-первых, она направлена на проверку работы российских средств ПВО, во-вторых — на оказание психологического давления на граждан, в-третьих — отвлечение сил обороны с фронта.
