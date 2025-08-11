Силы ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА над территорией России, включая Подмосковье

Основной удар пришелся на приграничные регионы. Над Белгородской областью сбили семь БПЛА, по пять — над Брянской и Калужской областями.

Четыре беспилотника были уничтожены при подходе к Крыму. Московский регион, несмотря на удаленность от границы, также оказался под прицелом — здесь перехватили два дрона. Столько же воздушных целей уничтожили над Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областями. Один БПЛА сбит в Тульской области.

Эксперты отмечают, что тактика ВСУ, включающая попытки атаковать различные регионы РФ, преследует несколько целей. Во-первых, она направлена на проверку работы российских средств ПВО, во-вторых — на оказание психологического давления на граждан, в-третьих — отвлечение сил обороны с фронта.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о последствиях атаки БПЛА по Арзамасу.