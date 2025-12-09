Силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над территорией России

За шесть последних часов вторника, 9 декабря, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из которых четыре направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Там отметили, что из указанного числа семь вражеских боевых дронов были ликвидированы над территорией столичного региона, в том числе четыре летевших точно на Москву.

«9 декабря текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 над территорией Брянской области, 6 над территорией Калужской области, 2 над территорией Белгородской области, 2 над территорией Тульской области», — сказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы.