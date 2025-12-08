Силы ПВО уничтожили 67 украинских беспилотников за ночь над 11 регионами России

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Воздушная атака затронула территорию 11 регионов России, сообщило Министерство обороны.

Наибольшее количество беспилотников уничтожено над Брянской областью — 24 единицы. Над Саратовской областью сбито 12 БПЛА, над Ростовской областью — 11. Над Волгоградской областью перехвачено 9 аппаратов.

Над Курской и Ленинградской областями уничтожили по два беспилотника. Такое же количество (по 2 БПЛА) сбили над территорией Тульской области и над Московским регионом. По одному беспилотнику ликвидировали над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены средствами контроля воздушного пространства и нейтрализованы расчетами противовоздушной обороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «ударов возмездия» после атаки ВСУ на «Грозный Сити».