Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили следовавшие в сторону Москвы беспилотники.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — сообщил мэр.

Сообщение об этом было опубликовано в 01:45 мск 21 июля. Сергей Собянин проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом в ночь на 21 июля уничтожено 4 вражеских БПЛА в московском регионе.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник.