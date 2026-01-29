Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над четырьмя регионами России

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

Всего за ночь перехвачено и сбито девять украинских беспилотников. Наибольшее количество целей было зафиксировано над территорией Ростовской области, где нейтрализовано четыре БПЛА.

Над территорией Республики Крым уничтожено два беспилотных аппарата. Еще два сбиты над Брянской областью и один — над Воронежской областью.

Системы ПВО несут дежурство в усиленном режиме, осуществляя круглосуточный контроль воздушного пространства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что обломки сбитого украинского беспилотника ранили рабочего возле учебного центра города.