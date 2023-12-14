Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Московской и Калужской областями

Этой ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили девять БПЛА над территориями Подмосковья и Калужской области.

Как уточнили в пресс-службе министерства обороны РФ, киевский режим в очередной раз пытался совершить террористическую атаку по объектам на российской территории. Для этих целей Украина использовала беспилотники самолетного типа.

Ранее стало известно, что один из дронов был сбит над территорией Наро-Фоминского городского округа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, аппарат летел к столице. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.