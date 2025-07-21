Силы ПВО уничтожили девятый БПЛА
Собянин: силами ПВО пресечена попытка атаки на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили следовавший в сторону Москвы беспилотник.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — рассказал Собянин.
Сообщение об этом было опубликовано в 02:54 мск 21 июля. Сергей Собянин проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, в ночь на 21 июля уничтожено 9 вражеских БПЛА в Московском регионе.
Информация о первом уничтоженном БПЛА появилась в 00:21 мск, затем в 00:58 было опубликовано сообщение об уничтожении двух беспилотников. В 01:45 мск Собянин рассказал о сбитии еще одного БПЛА, а спустя 10 минут, в 01:54 мск, появилась новость о ликвидации очередного беспилотника. В 02:22 мск силами ПВО Минобороны были уничтожены еще два вражеских БПЛА, в 02:35 был сбит еще один беспилотник.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник.