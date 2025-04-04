Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области

В ночь на 4 апреля силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушная атака была успешно отражена в Неклиновском районе.