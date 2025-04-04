Силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области
Над Ростовской областью сбили дрон
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В ночь на 4 апреля силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, воздушная атака была успешно отражена в Неклиновском районе.
К счастью, никто не пострадал, никаких разрушений нет.
3 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник, потерпев крушение в Железногорске, пробил часть стены предприятия по производству резинотехнических изделий.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 3 апреля силы ПВО сбили 23 БПЛА противника над пятью регионами России.