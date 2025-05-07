Силы ПВО уничтожили еще три украинских БПЛА на подлете к Москве

Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбила система противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Количество сбитых силами ПВО в течение дня беспилотников достигло 12. Собянин подчеркнул, что специалисты экстренных служб работают над устранением последствий атаки.

Украинские вооруженные формирования продолжают регулярно предпринимать попытки атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Эти операции стали неотъемлемой частью их террористической стратегии, направленной на запугивание российских граждан.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о предотвращении попыток ВСУ повредить инфраструктуру в различных регионах России. Силы ПВО, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ежедневно ликвидируют до десяти и более БПЛА, которые летят с территории Украины.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские беспилотники вызывают интерес у США.