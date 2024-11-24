Силы ПВО уничтожили над Курской областью две ракеты и 27 беспилотников

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Российская система противовоздушной обороны сбила две украинские ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов, атаковавшие приграничные районы Курской области в ночь с 23 на 24 ноября.

Глава региона напомнил жителям о том, что к обломкам нельзя приближаться.

Смирнов также выразил благодарность российским военнослужащим за оперативное реагирование, благодаря которому была успешно отбита атака ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что российская ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников над Ростовской областью.