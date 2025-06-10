Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Ленинградской областью: ограничена работа интернета

В Ленинградской области пришлось пойти на ограничение работы интернета и мобильной связи из-за налета украинских дронов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

По утверждению губернатора, в области пришлось ввести режим воздушной опасности на фоне отражения атак вражеских БПЛА. По этой причине власти пошли на ограничение работы интернета, а также мобильной связи.

«Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом», — указал Дрозденко.

Он добавил, что ЧП не привело к жертвам и разрушениям.

Ранее сообщалось, что 8-летний мальчик получил множество травм после удара ВСУ по Белгороду. Бабушка ребенка привезла его в областную детскую больницу. В настоящий момент врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.