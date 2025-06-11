Силы ПВО уничтожили в Воронежской области более пяти беспилотников
В небе над Воронежской областью сбили более пяти дронов ВСУ
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В ночь на 11 июня дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали в одном из районов Воронежской области более пяти беспилотников.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате атаки дронов никто не пострадал.
Также на земле не зафиксировано никаких разрушений.
На территории Воронежской области по-прежнему действует режим опасности.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 102 украинских беспилотника над разными регионами России.