Силы ПВО уничтожили в Воронежской области более пяти беспилотников

В ночь на 11 июня дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали в одном из районов Воронежской области более пяти беспилотников.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате атаки дронов никто не пострадал.

Также на земле не зафиксировано никаких разрушений.

На территории Воронежской области по-прежнему действует режим опасности.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 102 украинских беспилотника над разными регионами России.