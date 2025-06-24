Еще два российских аэропорта закрыли воздушное пространство на фоне угрозы БПЛА

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили прием и отправку рейсов. Ограничения введены Росавиацией для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам после введения ограничений в аэропортах Татарстана советуют уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

Одновременно с временным закрытием воздушного пространства был объявлен режим беспилотной опасности. Предупреждают о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом. Авиакомпании уже начали переносить рейсы.

Ранее аналогичные ограничения ввели аэропорты Чебоксар, Тамбова, Пензы, Саратова, Самары и Ульяновска. Меры также связаны с повышенной активностью беспилотных летательных аппаратов в регионе.

Ранее, 21 июня сообщалось, что полсотни россиян третьи сутки не выпускают из Шарм-эш-Шейха.