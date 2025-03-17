В Астрахани загорелся ТЭК после атаки БПЛА: есть пострадавший
Губернатор Бабушкин: ТЭК начал гореть после атаки БПЛА на Астрахань
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После ночной атаки украинских вооруженных сил на Астрахань один человек получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Об этом проинформировал губернатор области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.
В ночь на 17 марта ВСУ повторили попытку массированного удара беспилотниками по объектам в регионе, включая топливно-энергетический комплекс. Работники были заранее эвакуированы.
В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории объекта возник пожар. Обстановка находится под контролем, сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ.