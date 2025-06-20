Силы ПВО уничтожили за ночь 61 украинский БПЛА над регионами РФ

На протяжении ночи на пятницу, 20 июня, над российскими регионами был сбит 61 вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Прошедшей ночью украинская армия продолжила попытки наносить удары по объектам на территории России.

«В период с 20.00 19 июня до 07.00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в микроблоге.

В военном ведомстве добавили, что 22 БПЛА было сбито над Орловской областью, еще 14 перехватили над Курской областью. Семь дронов удалось нейтрализовать над Белгородской областью, над Воронежской областью сбили пять летательных аппаратов. Над Брянской, Волгоградской, Ростовской и Тульской областями перехвачено по три БПЛА. Один дрон был сбит в московском регионе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июня над регионами РФ сбили 81 БПЛА. Больше всего беспилотников, 19 единиц, было перехвачено над Брянской областью. Еще 17 сбили над Курской областью. 13 БПЛА нейтрализовали в Смоленской области.