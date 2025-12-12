Силы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.

Воздушная атака затронула территорию десяти регионов России, а также акваторию Черного моря.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где было уничтожено 63 беспилотника. На втором месте по количеству сбитых целей — Ярославская область (8 БПЛА). Над Московским регионом силы ПВО перехватили 4 летательных аппарата.

Над Смоленской и Тверской областями уничтожено по три беспилотника. Такое же количество (3 БПЛА) сбито над акваторией Черного моря.

Над Тамбовской и Тульской областями нейтрализовано по две воздушных цели. По одному беспилотнику уничтожено над Орловской и Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что в Твери после атаки БПЛА ранены семь человек.