Жильцы выбегали из дома: удар БПЛА в Твери привел к госпитализации семи человек

В Твери семь человек получили травмы после попадания беспилотного аппарата в многоквартирный дом. Среди пострадавших — один несовершеннолетний. Об этом 12 декабря сообщил врио губернатора региона Виталий Королев, передают Известия .

Пострадавшие, шесть взрослых и ребенок, доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Параллельно проводится эвакуация жильцов здания. По данным областной администрации, глава региона прибыл на место происшествия и дал поручения по организации всех мер поддержки.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили другой беспилотник, двигавшийся в направлении столицы. Специалисты экстренных служб работают в районе падения обломков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке атаки БПЛА на республику.