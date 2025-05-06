Силы ПВО уничтожили за утро 25 беспилотников ВСУ над Россией

На протяжении менее чем четырех часов 6 мая российские силы противовоздушной обороны сумели нейтрализовать над своей территорией 25 вражеских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия утром 6 мая пыталась атаковать три региона РФ.

«С 9.30 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в микроблоге.

Над Орловской областью было перехвачено 15 дронов. Еще семь сбили над Брянской областью. Над Курской областью нейтрализовали три БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая российские дежурные средства ПВО сбили над своей территорией 105 БПЛА неприятеля. Наибольшее их количество было уничтожено над Брянской областью — 32 единицы.