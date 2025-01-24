Силы ПВО ВС РФ ликвидировали три дрона ВСУ в Ленобласти

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали три беспилотника Украины с 6:00 до 7:00 мск в Ленинградской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил в своем телеграм-канале, что третий БПЛА был сбит в окрестностях поселка Оредеж, в районе лесополосы.

Накануне Дрозденко информировал о том, что вблизи поселка Оредеж, который находится на границе с Новгородской областью, силы ПВО уничтожили два дрона.

По его словам, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий падения обломков на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в 13 регионах страны.