Силы ПВО ВС РФ сбили 30 беспилотников ВСУ за ночь

В ночь на 11 апреля дежурными подразделениями противовоздушной обороны были успешно нейтрализованы 30 украинских беспилотников авиационного типа. Все аппараты уничтожили, сообщило Министерство обороны России.

По информации министерства, большая часть дронов, а именно 25, была сбита над Курской областью. Оставшиеся пять беспилотников были перехвачены над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили дроны вертолетного типа при ночной атаке Подмосковья. БПЛА подобного типа обладают возможностью летать на низком расстоянии от земли.