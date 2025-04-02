Силы ПВО за ночь сбили 93 украинских БПЛА над Россией

Министерство обороны РФ сообщило , что в ночь на 2 апреля дежурными расчетами противовоздушной обороны были сбиты или перехвачены 93 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине.

В сообщении ведомства уточняется, что большая часть дронов, а именно 87 единиц, была ликвидирована в воздушном пространстве над Курской областью. Еще четыре БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, два — над Белгородской.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области.