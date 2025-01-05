Силы ПВО ВС РФ уничтожили группу украинских дронов в Брянской области

Группа беспилотных летательных аппаратов, оснащенных взрывчаткой, предприняла попытку атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, ссылаясь на источники.

По данным канала, Вооруженные силы Украины запустили три дрона в направлении нефтепровода, расположенного в поселке Десна Выгоничского района.

Каждый из аппаратов был оборудован взрывным устройством и поражающими элементами, при этом масса боевой части составляла около 3,5 кг.

Все беспилотники были успешно перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны. В результате инцидента жертв и разрушений зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 61 украинский беспилотник, летевший над пятью регионами страны.