Украина атаковала Саратовскую область беспилотниками «Бобер»

Отмечается, что украинские «Бобры» способны преодолевать расстояние до 1000 км. На себе они могут нести более 100 кг взрывчатки.

8 января сообщалось, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал промышленное предприятие в Энгельсе. В результате этого произошел пожар.

Как рассказали очевидцы, над городом были слышны несколько громких звуков. В общей сложности было зафиксировано около 40 взрывов.

Как позже сообщило Министерство обороны РФ, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Саратовской областью 11 украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что Ростех передал российской армии новые беспилотники «Депеша» с грузоподъемностью до 200 кг. Отмечалось, что дроны способны безопасно передавать в зону боевых действий топливо, провизию или специализированное оборудование.