Целью был авиационный завод: ВСУ атаковали Смоленск беспилотниками PD-2

По предварительной информации, целью ночного удара БПЛА Вооруженных сил Украины по Смоленску мог быть авиационный завод, расположенный в Заднепровском районе города. Как сообщает SHOT со ссылкой на свои источники, большая часть взрывов произошла именно в этом районе.

«ВСУ атаковали область беспилотниками PD-2», — приводится в публикации.

Как сообщают местные жители, атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию продолжаются. В городе наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилой дом в Смоленске. Все произошло в Заднепровском районе города.

По словам местных жителей, дрон врезался в крышу многоэтажки на Автозаводской улице. Взрывной волной выбило окна на последнем этаже, после чего начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Серия взрывов прогремела над городом около получаса назад. Ранее губернатор Анохин сообщал об опасности атаки вражеских БПЛА. В регионе работает ПВО.