Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий России, помог мирной жительнице избавиться от отходов, а затем уничтожил автомобиль «Урал», принадлежащий украинским боевикам. Эти события были зафиксированы на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Судоплатов».

Оператор БПЛА из состава Вооружённых сил Российской Федерации случайно увидел мирную жительницу, которая приближалась к украинскому грузовому автомобилю с нанесёнными на него крестами. Оказалось, что за грузовиком находился контейнер для мусора. Женщина направлялась к нему, чтобы выбросить пакет с отходами.

Российский военнослужащий позволил женщине выполнить задуманное и отойти на безопасное расстояние, и только после чего атаковал вражескую цель.

«Эта короткая сцена — больше, чем просто эпизод войны. Это напоминание о том, что наша сила в простых людях, которые ждут и верят в нашу общую Победу», — описывает ситуацию Telegram-канал.

На каком именно участке фронта произошло данное событие — не уточняется.

Ранее сообщалось, что российские инженеры разработали систему безопасности «Пятница», призванную обеспечить защиту важным объектам на территории страны от атак вражеских БПЛА.