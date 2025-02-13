В Ростовской области отразили атаку беспилотника ВСУ

В Чертковском районе Ростовской области был ликвидирован БПЛА силами противовоздушной обороны (ПВО). Согласно предварительной информации, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что в ночь на 13 февраля системы ПВО успешно отразили воздушное нападение на Ростовскую область, уничтожив дрон в Чертковском районе.

Ранее Липецкая область подверглась массированному ночному налету БПЛА ВСУ. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщал, что в городе Ельце и его окрестностях введен наивысший уровень опасности атаки дронов.