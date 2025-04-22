Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) впервые заметили в Кабардино-Балкарии: ранее ВСУ ни разу не посягали на эту территорию. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, ВСУ впервые устроили атаку на Кабардино-Балкарию. Ранее атаки до нее не доходили. Один из местных жителей нашел обломки беспилотника FP-1: его подбили системы ПВО ВС России.

Отмечается, что беспилотник не навредил критической инфраструктуре или гражданским зданиям. Также никто не пострадал. Вражеский БПЛА упал в районе полей.

Территорию с разрушенным FP-1 оцепили, на месте оперативно сработали взрывотехники.

Напомним, информация о FP-1 в арсенале ВСУ появлялась в конце марта. Это новый ударный дрон, способный нести до 60 кг взрывчатки.

Ранее эксперты узнали, откуда ВСУ запускали БПЛА по Ивановской области.