Силы ПВО за ночь сбили 13 БПЛА над субъектами России

Как сообщило Министерство обороны России, в течение последней ночи на 12 ноября средства противовоздушной защиты страны сбили 13 украинских дронов над российскими регионами, причем большинство из них было уничтожено над Белгородской областью.

Из общего числа девять беспилотников были ликвидированы на территории Белгородской области, два — в Брянском районе, а еще два — в Курской области, добавили в ведомстве.

Система противовоздушной обороны продолжает эффективно работать для защиты воздушного пространства России.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на понедельник, 11 ноября, российские силы ПВО также ликвидировали 13 украинских дронов.