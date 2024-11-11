ВС России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

На протяжении ночи на понедельник, 11 ноября, российские силы ПВО ликвидировали 13 украинских дронов: 12 из них были уничтожены в Курской области, один — в Белгородской области, как сообщили в Министерстве обороны России.

В Воронежской области также были выявлены и уничтожены несколько беспилотников, при этом, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор региона.

В Министерстве обороны уточнили, что в период с 6:50 до 7:20 по московскому времени было уничтожено 4 украинских БПЛА в этой области.

Ранее сообщалось, что российский офицер сбил БПЛА противника рукой и получил ранение. Он своим поступком спас жизни экипажа машины.