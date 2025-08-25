Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон над регионами РФ

В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 24 августа до 07:00 мск 25 августа, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был успешно отражен массовый налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Министерства обороны РФ, всего перехвачено и уничтожено 21 украинский беспилотник самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над территорией Смоленской области — 7 единиц. Над Брянской областью сбито 6 беспилотников, над Орловской областью — 3 летательных аппарата.

Еще 3 дрона уничтожены в небе над Московским регионом, причем два из них летели непосредственно в направлении столицы. Над Калужской и Тверской областями силы ПВО ликвидировали по одному беспилотнику.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подступах к стратегически важным объектам. Чрезвычайных ситуаций и разрушений на земле не допущено, информация о возможных пострадавших или повреждениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА повреждено два окна.