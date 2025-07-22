На протяжении ночи на вторник, 22 июля, над российскими регионами было перехвачено 35 украинских дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В ночь на 22 июля ВСУ продолжали попытки наносить удары по объектам, которые находятся в регионах РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Больше всего беспилотников, девять единиц, сбили над Брянской областью. Еще семь перехватили над Ростовской областью. Шесть БПЛА нейтрализовали над Калужской областью. Над Московским регионом, Самарской и Тульской областями было уничтожено по три летательных аппарата. В Белгородской области было перехвачено два беспилотника. Над Курской областью и акваторией Черного моря сбили по одному дрону.

Ранее сообщалось, что налет БПЛА на Ростовскую область привел к пожарам во дворах частных жилых домов. Обломки сбитых беспилотников подожгли растительность, но возгорания были оперативно потушены, при этом никто не пострадал.