Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, всего было уничтожено 77 украинских дронов.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Волгоградской областью — 34 единицы, и над Ростовской областью — 23 единицы.

Также силы ПВО работали над другими регионами: над Калужской областью и Республикой Крым сбито по пять беспилотников, над Белгородской и Воронежской областями — два и один соответственно.

Система защиты Московского региона также была задействована. Там силы ПВО перехватили и уничтожили три воздушные цели. Один из этих беспилотников летел в направлении столицы.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку над морскими акваториями, ликвидировав три цели над Черным морем и одну — над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что дроны ВС РФ «вычислили» и уничтожили зеков из украинского спецбатальона «Шквал».