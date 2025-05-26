В Кинешме Ивановской области обломки БПЛА упали в промзоне

Как сообщили в оперативном штабе Ивановской области, в Кинешме была пресечена попытка атаки ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов. Согласно предварительной информации, обошлось без жертв.

В сообщении указано, что в промышленной зоне обнаружены фрагменты упавшего БПЛА. Представители ведомства добавили, что в результате инцидента пострадала хозяйственная постройка.

Ранее сообщалось, что в Туле на улице Металлургов неподалеку от пятиэтажного дома произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. По словам очевидцев, они были разбужены громким звуком и поспешили покинуть свои квартиры.