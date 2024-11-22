Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами

В минувшую ночь во время попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников на объекты на территории Российской Федерации средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 23 украинских БПЛА, сообщило Министерство обороны РФ.

Из них 12 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, девять — над Калужской областью, два — в Курской области.

Ранее сообщалось, что в Севастополе система противовоздушной обороны отразила атаку украинской противокорабельной ракеты «Нептун».