В ночь на 13 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства, пытавшихся осуществить террористические атаки на территории РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Дроны уничтожили над несколькими регионами, включая Курскую, Белгородскую, Тверскую, Брянскую, Пензенскую и Воронежскую области.

По данным оборонного ведомства, в Курской и Белгородской областях уничтожили 7 беспилотников. В Тверской и Брянской — по 7 БПЛА. Над Пензенской областью сбили 3 беспилотника, над Воронежской — 2.

Киевский режим продолжает предпринимать попытки атаки на российские территории с использованием самолетоподобных беспилотников. Дежурные силы ПВО оперативно реагируют на угрозы.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников.