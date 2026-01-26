Силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 января отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Воздушная тревога продолжалась несколько часов в разных регионах страны.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Всего средства ПВО уничтожили 40 вражеских дронов.

Основные события разворачивались в небе над Краснодарским краем. Именно над этой территорией дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотника. Еще четыре воздушных цели сбили над акваторией Азовского моря.

Один аппарат перехватили над территорией Брянской области. Еще один сбили в небе над Калужской областью.

Оперативная группа круглосуточно отслеживает воздушную обстановку на территории России. Системы ПВО находятся в полной боевой готовности.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО уничтожили за три часа 13 украинских БПЛА.