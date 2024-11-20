Силы ПВО за ночь уничтожили 44 беспилотника над регионами России

За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 44 украинских беспилотника, действуя над девятью регионами России, как сообщило Министерство обороны РФ.

В Новгородской области было ликвидировано 20 БПЛА, в Курской области — пять, в Орловской — четыре. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Белгородской, Тульской и Тверской областями, а по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.

Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о том, что шесть украинских беспилотников были уничтожены в регионе. Он отметил, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали завод по производству майонезов и йогуртов в Воронежской области.