Силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА над российскими регионами

Российские средства ПВО на протяжении ночи на 25 апреля сумели сбить над регионами РФ 79 беспилотников, выпущенных украинской армией. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В ночь на пятницу, 25 апреля, Украина пыталась произвести новую массированную террористическую атаку на объекты, расположенные на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные в своем микроблоге.

Подавляющее большинство дронов, 59 единиц, было сбито над Крымом. Еще 11 БПЛА нейтрализовали над акваторией Черного моря. В Белгородской области перехватили четыре летательных аппарата. По два беспилотника сбили над Курской и Нижегородской областями. Один дрон был сбит в Ивановской области.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области обломки сбитого беспилотника упали на территории города Шуя. Обошлось без пострадавших, на месте падения обломков работают экстренные службы.