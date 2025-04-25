В Ивановской области обломки БПЛА упали на город
Город Шуя в Ивановской области снова подвергся атаке БПЛА
Фото: [flickr.com]
На территории Шуи Ивановской области упали обломки украинских беспилотников.
Об этом сообщается в телеграм-канале облправительства.
В регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
К счастью, жертв нет.
Шуя уже не первый раз подвергается атакам ВСУ. Так, украинские боевики пытались атаковать город в ночь на 17 апреля.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 18 апреля российские силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА.