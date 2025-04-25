В Ивановской области обломки БПЛА упали на город

Об этом сообщается в телеграм-канале облправительства.

В регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

К счастью, жертв нет.

Шуя уже не первый раз подвергается атакам ВСУ. Так, украинские боевики пытались атаковать город в ночь на 17 апреля.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 18 апреля российские силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА.