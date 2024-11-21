Гладков: женщина ранена при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Несколько вражеских беспилотников вечером в среду, 20 ноября, атаковали приграничную с Украиной территорию Белгородской области, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал губернатор в своем Telegram-канале, после атаки FPV-дрона в селе Красная Нива Белгородского района при детонации получила ранение местная жительница.

«Два населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, женщина была госпитализирована в одну из региональных клиник со множественными ранами на ногах. Пострадавшей была оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Кроме того, дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района. В результате автомобиль получил повреждения, также от взрывной волны пострадало остекление коммерческого объекта», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали завод по производству майонезов и йогуртов в Воронежской области.