В ночь на 28 июля силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы без ущерба для гражданской инфраструктуры.

География перехватов включала Ростовскую область, где сбили 4 БПЛА, Орловскую, Калужскую и Брянскую области, где уничтожили по одному дрону.

В последние недели наблюдается значительное увеличение количества попыток проникновения украинских дронов в воздушное пространство России. Особую активность ВСУ проявляют в приграничных районах. Российские системы ПВО продолжают демонстрировать высокие показатели эффективности при отражении воздушных атак.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью 27 июля сбили более 10 БПЛА.