Силы ВС России освободили Журавку в ДНР
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Группировка «Центр» в течение недели освободила Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку в ДНР, об этом сообщило в телеграм-канале Министерство обороны России.
Согласно сводке ведомства, потери украинских войск за неделю составили до 16 215 человек.
За тот же период 41 украинский военнослужащий сдался в плен.
Также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции. Отразили 10 контратак штурмовых групп.
Противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.
Ранее сообщалось, что в Курской области с помощью «Ланцета» уничтожили бронетранспортер ВСУ.