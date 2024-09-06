Группировка «Центр» в течение недели освободила Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку в ДНР, об этом сообщило в телеграм-канале Министерство обороны России.

Согласно сводке ведомства, потери украинских войск за неделю составили до 16 215 человек.

За тот же период 41 украинский военнослужащий сдался в плен.

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции. Отразили 10 контратак штурмовых групп.

Противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

Ранее сообщалось, что в Курской области с помощью «Ланцета» уничтожили бронетранспортер ВСУ.