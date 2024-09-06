В Курской области с помощью «Ланцета» уничтожили бронетранспортер ВСУ

Российские военные ликвидировали бронетранспортер ВСУ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, Минобороны опубликовало видеозапись уничтожения БТР.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север» был обнаружен бронетранспортер ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось возгорание бронетранспортера противника», — сказано в сообщении.

Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка.

Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка.

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