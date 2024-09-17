Силы ВС России заняли населенный пункт Украинск в ДНР
Фото: [unsplash.com]
Населенный пункт Украинск, расположенный между Курахово и Селидово в ДНР, перешел под контроль российских войск. Солдаты РФ подняли флаг на вентиляционном стволе шахты на окраине города, как сообщило РИА Новости.
«Сегодня утром село Украинск оказалось под контролем российской армии», — говорится в сообщении.
Также представлены фотографии, демонстрирующие, как российские солдаты вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты на окраине Украинска.
Ранее сообщалось, что Украинские БПЛА были сбиты над территорией Курской области.