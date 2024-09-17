Украинский беспилотник был сбит над территорией Курской области средствами ПВО России в 13:30 вторника, 17 сентября, по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«17 сентября в 13:30 московского времени была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен над Курской областью», — сообщает пресс-служба ведомства.

Инциденты подобного рода демонстрируют продолжение агрессивной тактики со стороны киевского режима. Такие действия не только ставят под угрозу жизнь мирных граждан, но и нарушают международные нормы и принципы.

Ведомство не раз подчеркивало, что любые попытки проведения террористических атак на территорию Российской Федерации будут жестко пресекаться.

Чуть позднее появилась информация о том, что в Курской области были сбиты еще две украинские ракеты, сообщил в телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.

Ранее сообщалось, что в Москве хитрый мужчина похитил внедорожник на эвакуаторе.