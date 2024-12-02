Западные государства быстрее прекратят эскалацию конфликта на Украине, так как они не стремятся к победе настолько сильно, как Россия. Так считает Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня». Свою точку зрения она высказала в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению журналистки, Запад первым прекратит шаги по эскалации украинского конфликта. У него не хватит стремления завершить военные действия победой.

«Нашей страсти к победе, нашего «Вставай, страна огромная» у них нет и никогда не было», — указала она.

Симоньян добавила, что Россия всегда отличалась благородством во время войн, которые ей приходилось вести. В частности, во время Северной войны император Петр I дарил шведам продукты питания, лекарства и вино.

Ранее Симоньян предложила назвать новое российское эффективное оружие «Розгами». Такая идея у нее возникла после появления «Орешника», из которого ранее часто делали розги для телесных наказаний. По ее мнению, Запад должен понимать, что что за счет новейших российских разработок кара за агрессивные действия станет неотвратимой.